 الرئيس الإندونيسي المنتخب يفوز بصلاحيات جديدة لإنشاء وزارات جديدة ومكافأة حلفائه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإندونيسي المنتخب يفوز بصلاحيات جديدة لإنشاء وزارات جديدة ومكافأة حلفائه

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:27 ص

فاز الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، بصلاحيات جديدة واسعة، لإنشاء وزارات جديدة وإعادة هيكلة الوزارات القائمة، مما يمنحه مساحة أكبر لمتابعة أجندته ومكافأة حلفائه.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الخميس، بأن نواب البرلمان، الذين يدعمون إلى حد كبير الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو وخليفته برابوو سوبيانتو، مرروا قانونا منقحا لرفع الحد الأقصى لـ 34 وزارة، خلال اجتماع عام عقد اليوم.

وفي الوقت نفسه، سيكون سوبيانتو قادرا على إعادة ترتيب الوزارات أو فصلها بموجب التغييرات الجديدة، التي ستصير قانونا بمجرد توقيع جوكو عليها.

وقد تسهل التغييرات على سوبيانتو إنشاء مناصب وزارية لتوزيعها بين حلفائه.


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