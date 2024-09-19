 القسام تبث مشاهد من عملية نفذتها في تل أبيب وتتوعد بالمزيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تبث مشاهد من عملية نفذتها في تل أبيب وتتوعد بالمزيد

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:57 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:57 ص

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تسجيلا مصورا عرضت فيه مشاهد من عمليات نفذها مقاتلوها في وسط مدينة تل أبيب في شهر أغسطس الماضي.

وتضمن مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "سيغرقكم طوفان الاستشهاديين"، الرسالة الأخيرة من المقاتل في صفوف "القسام" جعفر منى الذي نفذ عملية استهدفت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل في 19 أغسطس الماضي.

كما عرض الفيديو مشاهد من عمليات نفذتها "كتائب القسام" خلال السنوات الماضية في مناطق متفرقة بإسرائيل.
 

وتوعد الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس" بالمزيد من هذه العمليات.

في أغسطس الماضي، قالت "القسام" في بيان أنها تعلن "بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة تل أبيب"، مؤكدة أن "العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".


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