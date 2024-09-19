التشيك تشهد هطول أمطار غزيرة بكمية أكبر من فيضانات عام 1997

أفادت بيانات صدرت مؤخرا عن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، بأن جمهورية التشيك شهدت سقوط 2ر136 لترا من المياه لكل متر مربع، في المتوسط، منذ يوم الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين، بحسب ما أورده راديو براغ التشيكي، اليوم الخميس.

وفي بوهيميا بلغ متوسط هطول الامطار 8ر112 لترا، بينما بلغ في مورافيا 4ر183 لترا لكل متر مربع.

وتم تسجيل أعلى إجمالي لهطول الأمطار، في محطة قياس ريفز في جبال جيسينيكي، بواقع 7ر516 لترا من المياه لكل متر مربع.

وبذلك، تجاوزت كمية الأمطار التي سقطت على البلاد فيضانات عام 1997، والتي شهدت هطول أمطار بلغ في المتوسط 5ر97 لترا لكل متر مربع على مستوى البلاد، مع تسجيل سقوط 2ر59 لترا على بوهيميا و6ر174 لترا على مورافيا.