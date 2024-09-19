وكالة الطاقة الذرية تطالب بدعم أوكرانيا لحماية إمدادات الكهرباء

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طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شركاء أوكرانيا بدعم كييف لحماية إمدادات الكهرباء والتدفئة، وذلك في تقرير صدر اليوم الخميس.

وحذر التقرير من أن الشتاء المقبل يمكن أن يكون الأصعب بالنسبة لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل تكثيف روسيا لهجماتها على محطات الطاقة ومحطات التدفئة وشبكات النقل الأوكرانية، تتعرض البنية التحتية للطاقة في كييف لضغط قوي.

وقالت الوكالة " الضغوط التي كانت محتملة خلال أشهر الصيف ربما تصبح لا تطاق عندما تنخفض درجات الحرارة وتتراجع إمدادات التدفئة والمياه، مما سوف يؤدي لمزيد من النزوح للمواطنين المتضررين في أنحاء البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات الكهرباء للمستشفيات والمدارس والمنشآت الأساسية الأخرى يمكن أن تتراجع خلال الشتاء، كما أن إمدادات التدفئة للمدن الأوكرانية الرئيسية تواجه خطرا.

وأوصت الوكالة شركاء أوكرانيا بتحسين حماية البنية التحتية للطاقة لمواجهة الهجمات والهجمات السيبرانية وتسريع إيصال قطع الغيار من أجل الإصلاحات والعمل على لا مركزية إمدادات الكهرباء وزيادة حجم واردات الكهرباء والغاز من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة أنه يجب أن تضع الإجراءات الأساس لنظام طاقة أوكراني متطور ومرن ومستدام يتم دمجه في أوروبا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "نظام الطاقة الأوكراني صمد خلال فصلي الشتاء السابقين بفضل مرونة وشجاعة وبراعة الشعب الأوكراني والتضامن من جانب الشركاء الدوليين، ولكن هذا الشتاء سوف يكون الاختبار الأصعب".

وأضاف أن الإجراءات الإضافية في حال تم تطبيقها بسرعة وبفعالية يمكن أن تحدث فرقا ضخما.