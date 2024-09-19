الجيش اللبناني يبدأ تفجير أجهزة اتصال مشبوهة ويناشد المواطنين الحذر

قال الجيش اللبناني، إن «وحدات مختصة من الجيش بدأت تفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة».

ودعا في بيان عبر منصته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه.

تقوم وحدات مختصة من الجيش بتفجير أجهزة استدعاء (pager) وأجهزة اتصال مشبوهة في مناطق مختلفة، لذا تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن أماكن التفجير، والتبليغ عن أي جهاز أو جسم مشبوه وعدم الاقتراب منه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/4wvnOd9u4g — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 19, 2024

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة حزب الله في جنوب لبنان، الأربعاء، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود بين الجماعة اللبنانية وإسرائيل قبل ما يقرب من عام، مما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم «بيجر» خاصة بالجماعة.

وأثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

ولم يعلق المسئولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسئول عن ذلك.

وقال أحد مسئولي حزب الله، إن الواقعة تمثل أكبر خرق أمني في تاريخ الجماعة.

وتزامنت هذه العمليات مع الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو عام على غزة، ما أدى إلى تزايد المخاوف من تصعيد على حدودها مع لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية شاملة.