موقع أمريكي يكشف هدف إسرائيل من الموجة الثانية من تفجيراتها لبيجر حزب الله

أشار موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر أن الموجة الثانية من انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان، تمثل خرقا أمنيا خطيرا آخر في صفوف "حزب الله"، وتزيد من الضغوط على التنظيم اللبناني.



وقال مصدران لـ "أكسيوس" إن "هدف إسرائيل في الموجة الثانية من الهجمات هو زيادة الذعر والخوف داخل حزب الله".

وأضاف التقرير أن إسرائيل كانت تسعى إلى تقديم هدف آخر، وهو "إقناع حزب الله بقطع العلاقات مع حماس والدخول في صفقة منفصلة لإنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل".

وأفادت مراسلتنا في لبنان، مساء الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في عدد من المناطق اللبنانية من الجنوب إلى بيروت، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف هرعت إلى أماكن الانفجارات. وبحسب التقارير الأولية الواردة من لبنان، فإن الانفجارات ناجمة عن أجهزة اتصالات لم تنفجر خلال الهجوم الدامي يوم أمس الذي راح ضحيته أكثر من 4000 شخص في مناطق متفرقة في لبنان.

وقال مصدر أمني لروسيا اليوم إن "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة من البيجر أو أجهزة أخرى مختلفة".

وانفجرت أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وقد حمل "حزب الله"إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

وحسب وزير الصحة فإن التفجيرات أججت حتى الساعة إلى مقتل 12 شخصا بينهم طفل (11 عاما) وطفلة (8 سنوات) بالإضافة إلى 4 كوادر طبية، فيما يتراوح عدد الجرحى بين 2750 و2800.