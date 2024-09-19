جورماهيا الكيني يغادر مطار نيروبي متجها إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

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انطلقت بعثة فريق جورماهيا الكيني مغادرة مطار نيوروبي الدولي، متجها إلي القاهرة لملاقاة النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في مباراة الإياب ضمن منافسات الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة الدولى.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 -2025.