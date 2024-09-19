السفير الفلسطيني يشكر قبرص على دعمها قرار الأمم المتحدة ضد إسرائيل

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رحب سفير فلسطين لدى قبرص عبد الله عطاري، في بيان له، الخميس، بموقف قبرص من القضية الفلسطينية.

وكانت قبرص واحدة من 124 دولة صوتت لصالح قرار للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون 12 شهرا.

وقال عطاري: "نعرب عن شكرنا العميق لحكومة جمهورية قبرص الصديقة وشعبها الصديق، ونأمل أن يكون هذا القرار نذيراً بنهاية كل الاحتلال في جميع أنحاء العالم من خلال النضال المشترك والتضامن المتبادل".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة لصالح تبني قرار يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني دون تأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل القرار على 124 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى بالرفض.

وكانت بريطانيا إحدى الدول التي امتنعت عن التصويت.

ويرحب القرار بالفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في يوليو والتي قالت إن احتلال إسرائيل للأراضي والمستوطنات الفلسطينية غير قانوني ويجب سحبه.

ويدعو قرار الجمعية العامة أيضًا الدول إلى اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل … عندما تكون هناك أسباب معقولة للاشتباه في ذلك.

وقال العطاري إنه يرحب بـ"القرار التاريخي".

وتابع السفير الفلسطيني: "إننا نرحب بالتصويت الإيجابي والدعم للقرار من الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك جمهورية قبرص".