تل أبيب تحقق في تلقي آلاف الإسرائيليين رسائل نصية مزيفة تطالبهم بالدخول إلى الملاجئ

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بدأت تل أبيب التحقيق في تلقي آلاف الإسرائيليين «رسائل مزيفة» عبر هواتفهم المحمولة؛ تطالبهم بالدخول إلى الملاجئ، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، عن هيئة البث الإسرائيلية، صباح الخميس.

وذكرت الهيئة أن الجهات الأمنية المختصة تبحث من يقف وراء إرسال هذه الرسائل والتي تسببت -بحسبها- في «بث حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين».

وتلقى الإسرائيليون مساء أمس الأربعاء، رسائل نصية وهمية تحت عنوان «تنبيه طارئ»، تدعوهم لمغادرة أماكنهم والبحث عن «منطقة محمية»، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

واحتوت الرسائل النصية التي تلقاها الإسرائيليون، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، على رابط بأخطاء إملائية يقول: «يجب عليكم الدخول إلى منطقة محمية»، مما يعني إنذارا باحتمال سقوط صواريخ.

وقد نفت الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إرسالها رسائل نصية للإسرائيليين تطالبهم بالدخول الفوري إلى الملاجئ والأماكن المحصنة.

وأكدت عدم وجود أي تغيير بتعليمات الجبهة الداخلية، داعية الإسرائيليين إلى متابعة منصاتها الرسمية وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي وصفتها بـ«المشبوهة».