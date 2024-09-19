جدري القردة يخرج عن السيطرة في أفريقيا وسط ارتفاع الإصابات والوفيات

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن فيروس جدري القردة (إمبوكس) لا يزال بعيدا عن السيطرة في أفريقيا.

وفي غضون أسبوع ، تم الإبلاغ عن نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالمرض في أفريقيا ، وتم تأكيد وفاة 374 حالة منها.

وإضافة إلى ذلك، أعلن المدير العام للمراكز جان كاسيا خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إنه تم تسجيل 14 حالة وفاة أخرى متصلة بالمرض. وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية منذ بداية العام إلى أكثر من 29 ألف حالة و الوفيات إلى 738 حالة في 15 دولة في القارة.

وأكد كاسيا في ضوء الأرقام المتزايدة:" يمكنني القول الآن أن الجدري في أفريقيا لا يزال بعيدا عن السيطرة". وتعزى الفجوة بين الحالات المشتبه بها والمؤكدة إلى عدم كفاية الاختبارات والقدرات المختبرية. ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، زادت الإصابات بنسبة نحو 180٪ والوفيات بنسبة 39%".

وقال كاسيا:" لقد بلغ السيل الزبى وعلينا أن نوقف هذا". ومع الوعد وتسليم الدفعات الأولي للقاحات المضادة للفيروس، ارتفع الأمل في إمكانية مكافحة العدوى الفيروسية في القارة بشكل أفضل. ورغم ذلك ، لم تبدأ حملة التطعيم حتى الآن إلا في رواندا فقط. وبحسب المراكز، تم تطعيم نحو 500 شخص فقط.