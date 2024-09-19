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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:59 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 2:59 ص

استشهد 5 فلسطينيين ليل الأربعاء/الخميس، وأصيب آخرون إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في القطاع، أن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وبحسب الوكالة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفا و727 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما بلغت حصيلة الإصابات 95 ألفا و551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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