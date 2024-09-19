أوكرانيا تواصل مباحثات نقل غاز أذربيجان إلى أوروبا

تجري أوكرانيا محادثات عن إمداد أوروبا بالغاز الأذربيجاني عبر شبكتها من الأنابيب لكنها لم تتوصل لاتفاق بعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وترغب كل من كييف وموسكو في التوصل لحل يتضمن تبادل الإمداد مع أذربيجان لكن أوكرانيا ترغب في منع شحن الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم كشف هويتها.

وانخفضت أسعار الغاز بنسبة 1ر9 % بعد تقرير إعلامي سابق عن اتفاق محتمل.

وذكرت المصادر أن المحادثات ما زالت متواصلة بشأن الإبقاء على تدفق الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا بمجرد انتهاء اتفاق مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري.