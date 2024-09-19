 أوكرانيا تواصل مباحثات نقل غاز أذربيجان إلى أوروبا - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أوكرانيا تواصل مباحثات نقل غاز أذربيجان إلى أوروبا

د ب ا
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:56 م

تجري أوكرانيا محادثات عن إمداد أوروبا بالغاز الأذربيجاني عبر شبكتها من الأنابيب لكنها لم تتوصل لاتفاق بعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وترغب كل من كييف وموسكو في التوصل لحل يتضمن تبادل الإمداد مع أذربيجان لكن أوكرانيا ترغب في منع شحن الغاز الروسي لدول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم كشف هويتها.

وانخفضت أسعار الغاز بنسبة 1ر9 % بعد تقرير إعلامي سابق عن اتفاق محتمل.

وذكرت المصادر أن المحادثات ما زالت متواصلة بشأن الإبقاء على تدفق الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا بمجرد انتهاء اتفاق مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك