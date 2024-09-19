كندا تفرض عقوبات على إسرائيليين لانتهاك حقوق الفلسطينيين

أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات على مؤسستين و4 أشخاص من إسرائيل لانتهاك حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات التجارية ومنع الجهات المدرجة على قائمة العقوبات من السفر إلى كندا.



وأوضحت الخارجية الكندية أن العقوبات تفرض بسبب تورط تلك الجهات والأشخاص "في أعمال العنف، بما فيها الهجمات على القوافل الإنسانية والاستيلاء على الممتلكات وتهجير الفلسطينيين.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت العقوبات على الكيانين والأشخاص ذاتهم في أبريل الماضي، حيث تم اتهامهم بجمع الموارد لتمويل الأنشطة المتطرفة.