وزير الخارجية الفلبيني: لم نعقد اتفاقا مع الصين بشأن انسحاب السفينة من بحر الصين الجنوبي

قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، اليوم الخميس، إن بلاده لم تعقد اتفاقا مع الصين لسحب سفينتها من البقعة المشتعلة في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف مانالو للصحفيين "لا يوجد اتفاق"، مشيرا إلى أنها لم تكن إلا "صدفة" سحب السفينة الفلبينية بعد أيام من المحادثات بين مانيلا وبكين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الفلبين يوم الأحد الماضي، إن إحدى أكبر سفنها التابعة لخفر السواحل –بي.آر.بي تيريزا ماجبانوا- "اضطرت للعودة إلى الميناء" من مهمة استمرت خمسة أشهر في جزر سابينا شول بسبب سوء الأحوال الجوية ،واستنفاد الإمدادات وإجلاء الأفراد الذين يحتاجون لرعاية طبية.

وأصبحت جزر سابينا شول نقطة خلاف في النزاع البحري بين الصين والفلبين الحليف للولايات المتحدة. وتعهدت بكين ومانيلا بالإبقاء على مطالباتهما بالمنطقة.

وقال مانالو اليوم الخميس، أيضا إن الفلبين قد تشارك في اجتماع محتمل بشأن الأمن البحري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة التي تنظمها دول أخرى.

وتصاعدت التوترات بين الفلبين والصين بشأن مطالباتهما البحرية المتنافسة. ولطالما احتجت مانيلا على تعرض سفنها للاصطدام من جانب خفر السواحل الصينية في المياه المتنازع عليها. وقالت بكين التي تطالب بأجزاء شاسعة من الممر البحري، إن تصرفاتها قانونية.