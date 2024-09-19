واشنطن بصدد فرض عقوبات على شبكة تساعد روسيا وكوريا الشمالية على التهرب من العقوبات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على شبكة مكونة من خمس كيانات وشخص واحد لقيامها بتمكين ودعم الجهود الرامية إلى إنشاء آليات دفع غير مشروعة بين روسيا وكوريا الشمالية.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يحمل الأطراف، التي ساعدت كوريا الشمالية وروسيا على التهرب من العقوبات، المسؤولية "ويظهر التزام وزارة الخزانة بكشف وتعطيل الشبكات التي تسهل تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل غير القانونية والصواريخ الباليستية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتدعم الحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.