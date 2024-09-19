المركزي البريطاني يبقي على معدل الفائدة عند 5% دون تغيير  

أبقى البنك المركزي البريطاني معدل الفائدة دون تغيير عند 5 %، ولكن قال إنه يمكن أن يخفض تكاليف الاقتراض "بشكل تدريجي مع الوقت" في حال ظل التضخم منخفضا.

وصوت ثمانية من أصل تسعة أعضاء بلجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي (بنك إنجلترا) على إبقاء المعدل الأساسي البريطاني دون تغيير اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا).

ويأتي قرار التعليق بعد شهر من خفض البنك المركزي المعدلات من 25ر5 %، في أول خفض منذ 2020 وهو ما يمثل أنباء جيدة للمقرضين الذين يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التي تستخدم معدلات الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، إنها تريد التأكد من زوال الضغوط التضخمية المستمرة حتى تظل زيادات الأسعار في النطاق المستهدف عند 2 %.







