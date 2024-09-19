طرحت منصة "واتش أت"، اليوم الخميس، فيلم "السرب" لأول مرة بعد عرضه مباشرة في السينما، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة على "فيسبوك"، صورا للفيلم مصحوبة بتعليق: "السرب انطلق لمهمة غير تقليدية".

"السرب"، من بطولة أحمد السقا، وشريف منير، ومصطفى فهمي، ومحمد ممدوح، وعمرو عبدالجليل، ودياب، وأحمد حاتم، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومحمود عبد المغني، ومحمد فراج، وإسلام جمال، وصبا مبارك، وأحمد صلاح حسني، ونيللي كريم، وأحمد فهمي، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد جلال.

الفيلم يتناول عملية قصاص القوات الجوية المصرية لـ 21 مصريا قتلهم تنظيم داعش الإرهابي على أحد سواحل ليبيا، في 15 فبراير 2015، وبث عملية القتل في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب الشعب المصري، قبل أن يخرج الرئيس السيسي بخطاب في اليوم نفسه، ليعد الشعب وأسر الضحايا بالقصاص من القتلة، وهو ما تحقق بعدها بساعات بضرب معاقل التنظيم في ليبيا.