محلل أمريكي: عملية تفجير الـ بيجر خلقت لإسرائيل أعداء أكثر بمائة مرة

وصف رجل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن، عملية تفجير أجهزة الـ"بيجر" التي نفذتها إسرائيل واستهدفت عناصر "حزب الله" بأنها "قصيرة النظر من الناحية العسكرية".



وكتب سنودن في منشور عبر منصة "إكس": "بالنظر إلى ردود الفعل على حملة الأفخاخ المتفجرة الإسرائيلية من قبل الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في المنطقة، فقد خلقت أعداء أكثر بمائة مرة مما يمكن لحزب الله أن يأمل في تجنيده".

وأضاف: "حتى من الناحية العسكرية، فهو قصير النظر إلى حد رهيب"، وفقا لموقع روسيا اليوم.



وسقط حوالي أربعة آلاف جريح و30 قتيلا على الأقل في مناطق مختلفة من لبنان خلال يومين، حين انفجرت بصورة متزامنة في أيدي عناصر من "حزب الله" أجهزة لاسلكية محمولة، في هجوم غير مسبوق، حملت الدولة و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عنه.

ونفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقارير حول علم واشنطن المسبق بتفجير أجهزة البيجر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها".

وقد حمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية العملية، مؤكدا أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، فهذا حساب آخر وآت إن شاء الله". ‏

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس، أن الحصيل الجديدة الغير نهائية لضحايا التفجيرات خلال اليومين الماضيين بلغت 32 قتيلا وآلاف الجرحى.