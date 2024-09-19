خدمة إلكترونية جديدة لدعم توافر الأدوية بالصيدليات العامة

دشنت هيئة الدواء، خدمة جديدة للقائمين على الصيدليات العامة، تساعد على معرفة مدى توافر الأدوية المطلوبة من شركات التوزيع ومخازن الأدوية.

وتساعد الخدمة، أي مسئول في صيدلية عامة تسجيل اسم الدواء على الرابط الخاص بالخدمة؛ لتتواصل بعدها هيئة الدواء هتتواصل من خلال آلياتها المختلفة مع شركة التوزيع أو المخزن وتتأكد من توافر أو عدم توافر الدواء.

في حالة التوافر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة الممتنعة، وفي حال عدم التوافر يتم التواصل مع الشركة المنتجة لضخ كميات مناسبة من الدواء وفق منهجية التوزيع الأفقي، ما يضمن توافر الأدوية وفقا لحجم الاستهلاك، ووصول الدواء لكل الصيدليات فى جميع المحافظات.

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