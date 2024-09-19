أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، الخميس، عن قلق بلاده بشأن التصعيد في الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعرب رايدر عن اعتقاده أن جهود التوصل إلى اتفاق لم تتعرض للانهيار، مشيراً إلى أنه لا تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وقال رايدر، في إفادة صحفية دورية: "نعتقد الآن أن الصراع لا يزال مقتصراً على غزة ولا نريد حرباً أوسع، وأي هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة لن يكون مفيداً"، لافتاً إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن، أكد في اتصالات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على ضرورة تهدئة التوتر.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده لا تريد أن ترى تصعيداً للصراع في الشرق الأوسط من أي طرف، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين جماعة "حزب الله" اللبنانية، وإسرائيل.

والأربعاء، قتل 25 شخصا وأصيب 608 بينهم 61 في العناية الفائقة، جراء موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "أيكوم" في أنحاء لبنان، وفق وزارة الصحة في البلاد.

وجاءت هذه التفجيرات غداة أخرى مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية "بيجر"، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم 300 بحالة حرجة، بينما حملت حكومة لبنان و"حزب الله" المسئولية لإسرائيل التي التزمت الصمت الرسمي.