المركزي الأوكراني يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 13%

أبقى البنك المركزي الأوكراني أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن صناع السياسة النقدية لن يتسامحوا مع ارتفاع التضخم رغم الضغوط المتزايدة على الميزانية في زمن الحرب.

وقال البنك المركزي الأوكراني، اليوم الخميس، إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 13%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتماشى هذه الخطوة مع توقعات جميع خبراء الاقتصاد السبعة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج.

ويأتي القرار بعد أن توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح لها بتلقي شريحة جديدة من المساعدات بقيمة 1ر1 مليار دولار في أعقاب ما وصفه رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في كييف الأسبوع الماضي، بالمحادثات "الصعبة".