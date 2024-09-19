الصحة العالمية: تفجيرات البيجر أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الخميس، إن تفجيرات أجهزة اتصالات لاسلكية (بيجر) في لبنان، أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي بالبلاد.

وأوضح جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن منظمته أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب حادثة التفجيرات.

وأضاف: "هذه الحادثة أحدثت خللاً كبيراً في النظام الصحي اللبناني، الذي كان بالأساس هشا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار جيبريسوس، إلى أن "منظمة الصحة العالمية وشركاؤها كانوا يقدمون الدعم للبنان منذ عدة شهور لمواجهة التطورات المتوقعة على أراضيه".

وتابع: "لمواجهة مثل هذه الحالات قمنا بتدريب أكثر من 5 آلاف كادر طبي من أجل العمل في مستشفيات لبنان".

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان عبد الناصر أبو بكر.

وقال أبو بكر: "وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل طبيب واحد فقط، وما زالت الوزارة تواصل جمع المعلومات عن ضحايا التفجيرات، والأرقام تتغير كل يوم".

وأشار إلى مقتل 37 شخصاً وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين، جراء تفجيرات البيجر.

والأربعاء، قتل 25 شخصا وأصيب 608 بينهم 61 في العناية الفائقة، جراء موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع "أيكوم" في أنحاء لبنان، وفق وزارة الصحة في البلاد.

وجاءت هذه التفجيرات غداة أخرى مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية "بيجر"، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم 300 بحالة حرجة، بينما حملت حكومة لبنان و"حزب الله" المسئولية لإسرائيل التي التزمت الصمت الرسمي.