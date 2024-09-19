 مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم  - بوابة الشروق
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مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم 

منى زيدان
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:05 م

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه على الرغم من التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي إلا أن التجارب العملية والخبرة الطبية تشير إلى الأهمية الحاسمة للفحص الإكلينيكي المباشر، ومعرفة الطبيب للتاريخ المرضي للحالة أساس الوصول للتشخيص السليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار «تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى» الذي تنظمه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأكد تاج الدين، الدور الهام لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية. 
وناقش المؤتمر، دور البيانات والتكنولوجيا في تحسين العمليات التشخيصية، وضرورة تعزيز تكامل المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية عبر أنظمة الرعاية الصحية لضمان ممارسات تشخيصية متسقة وآمنة.

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