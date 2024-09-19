رئيس الوزراء: 80% من الأدوية الناقصة بدأت تتوفر في الأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يتراوح بين 80% إلى 90% من الأدوية الناقصة بدأت تتوفر في الأسواق.

وتحدث خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الخميس، عن سبب انخفاض إنتاجية الشركة القابضة للأدوية، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن «الدولة استثمرت على مدار الفترة الماضية، مليارات لإعادة تأهيل خطوط إنتاج الشركة»، منوهًا أن «العديد من تلك الخطوط تقادمت، وهناك مخاوف من عدم مطابقة منتجاتها للمواصفات الدولية».

وأشار إلى أن الأمر اضطر الدولة لإيقاف عدد من الخطوط وإنهاء تجديدها بالكامل، معقبًا: «معظم الخطوط عادت للإنتاج الكامل طبقا للمواصفات العالمية، ولم يتبقَ سوى خط واحد سيعود للإنتاج الشهر المقبل».