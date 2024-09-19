 نقيب المحامين يشارك في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية - بوابة الشروق
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نقيب المحامين يشارك في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية


نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:37 م

شارك عبدالحليم علام نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2024، بحضور المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، والدكتور محمد الفقي عميد الكلية، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأساتذة الجامعة.

وخلال الاحتفالية أهدى الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية نقيب المحامين، درع الجامعة تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.

كما أهدى نقيب المحامين، الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، درع النقابة، تأكيدًا على العلاقات القوية والتعاون المستمر بين النقابة وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح

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