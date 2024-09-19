إيران: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن أعمال إسرائيل الإرهابية

أعلنت إيران في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عن إدانتها لهجوم أجهزة الاتصال في لبنان، متهمة إسرائيل بتنفيذه، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية الأعمال التي نسبتها لإسرائيل.



وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، وجهتها يوم الأربعاء، إن "جمهورية إيران الإسلامية تدين بحزم هذا العمل التخريبي والإرهابي للنظام الإسرائيلي المجرم".

وأضافت أن تلك الأعمال "تمثل الإرهاب الذي يهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة والمزيد من المخاطر على السلام والأمن في المنطقة"، مشيرة إلى أن "النظام الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن تلك الجرائم".



ونوهت البعثة الإيرانية بأن "الدول الغربية، وخصوصا الولايات المتحدة كحليف استراتيجي بدعمها الصلب لهذا الكيان تتحمل المسؤولية عن كافة انتهاكات القانون الدولي من قبل الاحتلال".

وتوعدت إيران بأنها تحتفظ بحقها في "اتخاذ الإجراءات اللازمة" ردا على استهداف سفيرها في لبنان مجتبى أماني، الذي أصيب بجروج جراء انفجار جهاز الاتصال لديه.

وأضافت أنه على الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إدانة "أعمال إسرائيل الإرهابية والجريمة الشنيعة ضد رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في لبنان وكذلك انتهاك سيادة وسلامة أراضي لبنان والهجمات على المواطنين اللبنانيين".



يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصال اللاسلكي لعناصر "حزب الله" في لبنان، والتي يعتقد أن الاستخبارات الإسرائيلية هي من يقف وراء الهجوم، فيما لم يدل الجانب الإسرائيلي بأي تعليق رسمي على الهجمات.

وأسفرت سلسلة الانفجارت المستمرة لليوم الثاني على التوالي عن سقوط أكثر من 20 قتيلا وأكثر من 3 آلاف مصاب خلال يومين.