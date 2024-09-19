الرئيس التونسي يقيل مديرة التلفزيون العمومي قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية

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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس، قرارا بإقالة مديرة التلفزيون العمومي قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وتضمن القرار تنحية المديرة عواطف الدالي وتنصيب المدير الجديد شكري بن نصيب.

وتولت الدالي المنصب بشكل مؤقت منذ 28 يوليو 2021، بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان تمهيدا لحل النظام السياسي. وجرى تثبيتها في منصبها بقرار رئاسي في 20 يونيو 2023.

ويواجه التلفزيون الرسمي بقناتيه العموميتين، انتقادات من المعارضة بسبب انحسار تمثيلية الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد وغياب التعددية.

وتقول نقابة الصحافيين إن حرية التعبير والصحافة تشهد تضييقا خطيرا منذ توسيع الرئيس سعيد الساعي لولاية ثانية، لصلاحياته بعد إطاحته بالنظام السياسي في 2021 ووضعه دستور جديد في 2022.