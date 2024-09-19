 العاصفة الاستوائية بولاسان تضرب ساحل الصين الشرقي - بوابة الشروق
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العاصفة الاستوائية بولاسان تضرب ساحل الصين الشرقي

د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 5:58 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 5:58 م

وصلت العاصفة الاستوائية بولاسان إلى شرق الصين بالقرب من العاصمة المالية شنغهاي، وجلبت معها أمطارا غزيرة إلى المنطقة التي تعرضت لإعصار بيبنكا وهو الأشد الذي تشهده خلال عقود.  

وقال تلفزيون الصين المركزي إن العاصفة وصلت اليابسة في ساحل إقليم جيجيانج ومن المتوقع أن تضرب شنغهاي في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس. وهي تعد الأحدث في سلسلة من العواصف التي تعرقل حركة النقل والتجارة في المركز المالي الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعلق أحد موانئ الحاويات الرئيسية في المنطقة ويسمى ميشان، العمليات من الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ترقبا للعاصفة، بحسب بيان نشر على حسابه الرسمي على تطبيق "وي تشات".

وقال التلفزيون الصيني المركزي إن كل طرق الركاب على طول ساحل جيجيانج توقفت أيضا.  


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