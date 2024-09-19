إطلاق حوالي 40 صاروخا من جنوب لبنان نحو إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين.

وقال النائب السابق لرئيس جهاز الموساد وعضو الكنيست رام بن باراك إن "المنظمة التي تشعر أنها مخترقة تعيش محنة، لكن حزب الله قادر على شن هجوم خلال نصف ساعة، علينا أن نخرج من حالة النشوة والاستعداد لحدث كبير في الشمال".

هذا وتناولت وسائل إعلام إسرائيلية رد حزب الله اللبناني المحتمل على التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها مقاتلوه خلال اليومين الماضيين، كما أشارت إلى نية الجيش بدء عملية واسعة جديدة شمالي قطاع غزة بعد معلومات عن إعادة المقاومة ترميم قواتها في المنطقة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يهاجم أهدافا لحزب الله لإضعاف قدراته العسكرية، مشيرا إلى أنه يعمل لإيجاد واقع أمني في الشمال يتيح عودة السكان إلى منازلهم وتحقيق كل اهداف الحرب.



