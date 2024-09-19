حسن نصر الله: ما حدث في لبنان خلال اليومين الماضيين يستدعي تقييماً وموقفاً حاسمين

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، إن ما حدث في لبنان خلال اليومين الماضيين يستدعي تقييماً وموقفاً حاسمين.

وأضاف نصر الله، في أول خطاب له بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان، أن تعاطي الحكومة ووزارة الصحة والمواطنين مع الأحداث كان إيجابياً، ومثل ملحمة إنسانية ووطنية كبرى، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة تستخدمها جماعة "حزب الله" اللبنانية، الأربعاء، في جنوب لبنان، غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة الاستدعاء اللاسلكية "بيجر" الخاصة بالجماعة.

وأظهرت صور لأجهزة الاتصال التي انفجرت لوحة داخلية مكتوب عليها "آيكوم"، و"صنع في اليابان".

وتعهدت جماعة "حزب الله" بالثأر من إسرائيل التي لم تعلن مسئوليتها عن التفجيرات التي وقعت، الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط 12 شخصاً فضلا عن إصابة ما يقرب من 3 آلاف آخرين.

ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.