نظم مركز شباب مدينة الروضة بدمياط، ندوة ثقافية بعنوان «العاصمة الإدارية الجديدة - آفاق وتطلعات» في خطوة نحو بناء جيل واعٍ بمستقبل بلاده.

وأوضحت الدكتورة لبنى عيسى، التي حاضرت في الندوة، أن الندوة شهدت مشاركة حماسية من مجموعة من الطلائع، الذين حرصوا على التعرف على أحدث المشروعات القومية التي تشهدها مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوعيتهم بإنجازات القيادة السياسية، أيضا أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كمشروع قومي عملاق للدولة، لتصبح مدينة تصلح للسكن وحياة نظيفة، وإنشاء مدينة مستدامة تعمل بالطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات، وتصبح مدينة تتمتع بالتكنولوجيا، وتمتلك شبكة معلومات، وتخصيص نحو 40% من جملة الطرق الموجودة في المدينة للمشاة والدراجات.

وأشارت الدكتورة لبنى عيسى، إلى إنشاء مدينة تعد مركزاً للمال والأعمال، لخدمة كل من القاهرة الكبرى وقناة السويس، وإنشاء مدينة صديقة للبيئة تتمتع بمساحات خضراء واسعة يستطيع فيها الفرد أن ينعم بحياة نظيفة، حيث يكون له منازل بمساحات خضراء تبلغ 15 متر مربع.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي، مدير المديرية، وإشراف الدكتور مديح حماد، وكيل المديرية للشباب.