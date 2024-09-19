أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إلغاء زيارة الوزير لويد أوستن المقررة إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وفي نبأ عاجل، أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعا رعايا بلاده في لبنان إلى المغادرة، محذرا من أن الوضع "قد يتدهور بسرعة".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي صدّق على خطط للجبهة الشمالية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن جيش الاحتلال قوله إننا أمام أيام قوية وعنيفة في الجبهة الشمالية.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء بمثابة إعلان حرب.

وقال نصرالله، خلال أول كلمة له منذ التفجيرات، ونقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "عبر تفجيرات البيجر الثلاثاء كان العدو الإسرائيلي يريد قتل 4000 إنسان في دقيقة واحدة ومن في محيطهم".

وأضاف: "الأربعاء سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى"، مشيرا إلى أنه "على مدى يومين كان العدو الإسرائيلي يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين دون أي اعتبار".