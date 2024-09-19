غرفة السياحة تحظر تعامل الشركات مع الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة من الوزارة

الببلاوي: القرار يحافظ على مصالح العملاء وسمعة الشركات.. وعقوبات قانونية على المخالفين



قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أية كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وجاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي.

وأخطرت الغرفة، أعضاءها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل، مطالبة بسرعة تنفيذه.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة، وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

وأوضح المجلس، أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأهابت الغرفة، بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحي بصفة عامة.