ألمانيا: ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الغرق خلال 2024

لقي 353 شخصا حتفهم غرقا في حوادث سباحة في المياه الألمانية خلال هذا العام حتى نهاية الصيف، وهو عدد أكبر مما كان عليه منذ سنوات، بحسب إحصاءات الجمعية الألمانية لإنقاذ الحياة.

ووفقا للبيانات، تم إحصاء 278 حادث سباحة مميت خلال عام 2023 حتى اليوم المحدد في 10 سبتمبر. وفي عام 2019 توفي 365 شخصا غرقا بحلول هذا التاريخ.

وقالت رئيسة الجمعية، أوته فوجت: "على الرغم من كل المناشدات والأمثلة التحذيرية العديدة، لا يزال الناس غير حذرين بالقدر الكافي خلال السباحة وممارسة الرياضات المائية".

ووفقا للبيانات، وقعت معظم الوفيات في أنهار وجداول، حيث بلغ عدد الضحايا 134 ضحية بعد 103 ضحايا في نفس الفترة من العام الماضي (كل منهما حتى تاريخ 10 سبتمبر).

وبحسب الإحصائيات، فقد غرق ما لا يقل عن 378 شخصا في عام 2023 بأكمله، كما تم تسجيل 355 حادث سباحة مميت في عام 2022 بأكمله.