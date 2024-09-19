 الرئاسة الفلسطينية تدين العمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان - بوابة الشروق
الخميس 19 سبتمبر 2024 3:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الرئاسة الفلسطينية تدين العمليات الإرهابية التي يتعرض لها لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:00 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 3:00 ص

أعربت الرئاسة الفلسطينية الأربعاء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمليات "الإرهابية" التي يتعرض لها لبنان والتي أسفرت عن وقوع ضحايا وجرحى.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب لبنان حكومة وشعبا، فيما يتعرض لها من "إرهاب" من المدنيين الأبرياء، مقدمة أحر التعازي للحكومة اللبنانية وأهالي الضحايا بهذا المصاب الجلل، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وحذرت من مغبة "هذا التصعيد الخطير الذي ينتهك السيادة اللبنانية ويهدد الأمن والسلم الدوليين"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة، مؤكدة حرصها على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك