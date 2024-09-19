سلطات هونج كونج تكتشف وجود عيب في خرطوم الوقود بطائرات إيرباص إيه 350-1000

كشف تحقيق أجرته "هيئة التحقيق في الحوادث الجوية" في هونج كونج عن وجود مشكلة في خرطوم الوقود في عدد من طائرات إيرباص "إيه 350-1000" التي تشغلها شركة "كاثاي باسيفيك"، بحسب تقرير أولي صدر اليوم الخميس.

وفي الساعات الأولى من الثاني من سبتمبر الجاري، اضطرت طائرة من طراز إيرباص "إيه 350-1000" التي تشغلها شركة كاثاي باسيفيك كانت متجهة إلى زيوريخ إلى العودة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار هونج كونج بسبب اندلاع حريق في المحرك. ولم يصب أحد بأذى.

وردا على ذلك، أمرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بفحص 86 طائرة من هذا الطراز المستخدم في جميع أنحاء العالم. وتعمل طائرات "إيه 350-1000" بواسطة محركات "ترينت إكس دبليو بي-97" التي تصنعها شركة "رولز رويس" البريطانية.

وأعلنت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية في هونج كونج، في تقرير أولي اليوم الخميس، إن فحص ما بعد الرحلة كشف عن وجود تمزق في الغلاف الفولاذي المضفر لخرطوم الوقود.

وقال التقرير "بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود سخام أسود على الجزء الخلفي من المحرك الأساسي، مما يشير إلى وجود علامات حريق".

وأضاف التقرير أنه "لوحظ أيضا وجود علامات حروق على الجانب السفلي من طربوشي الدفع العكسي."

وقالت هيئة التحقيق إنها اكتشفت وجود مشاكل في خراطيم الوقود المتعددة الأخرى على طائرات أخرى.

وقال التقرير "بالإضافة إلى عوامل مساهمة أخرى... قد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق يمكن أن يمتد إلى المنطقة المحيطة"، داعيا إلى اتخاذ "إجراء سريع".

وأضاف التقرير أنه إذا لم يتم اكتشاف هذا العيب ومعالجته على الفور، فقد يتصاعد هذا الوضع، إلى جانب المزيد من الأعطال، إلى اندلاع حريق أكثر خطورة في المحرك، مما قد يتسبب في وقوع أضرار جسيمة للطائرات."

وقالت هيئة التحقيق في الحوادث الجوية أن التحقيق لا يزال مستمرا.

وأضافت الهيئة "سيتم إصدار تقرير في ختام التحقيق، والذي سيقدم نظرة شاملة عن هذا الحادث الخطير وأسبابه والتوصيات اللازمة لتحسين السلامة الجوية".