نقل ملكة الدنمارك مارجريت الثانية للمستشفى بعد سقوطها في مقر إقامتها الصيفي

قالت المتحدثة باسم القصر الملكي لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، اليوم الخميس، إنه جرى نقل الملكة مارجريت الثانية - 84 عاما للمستشفى بعد سقوطها في مقر إقامتها الصيفي.

وكانت الملكة، التي احتفظت بلقبها على الرغم من تخليها عن العرش مطلع هذا العام، قد سقطت مساء أمس الأربعاء في قلعة فريدينسبورج، شمال كوبنهاجن.

وأضافت المتحدثة أن حالة مارجريت جيدة، ولكنها مازالت في مستشفى كوبنهاجن الجامعي من أجل الملاحظة.

وذكر الموقع الإلكتروني للأسرة الملكية أنه تم إلغاء حضور الملكة لفعاليات كانت مقررة غدا الجمعة.

وكانت الملكة قد أعلنت بداية العام التنازل عن العرش لصالح ابنها الأكبر الملك فريدريك العاشر - 56 عاما، بعد توليها العرش لمدة 52 عاما.