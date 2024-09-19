الدوما: بايدن سيرحل قريبا إلا أنه يناقش قرارات قد تؤدي إلى كوارث

صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على الرغم من أن ولايته ستنتهي قريبا إلا أنه يناقش قضايا قد تؤدي إلى عواقب كارثية.



وقال فولودين في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" :"على أية حال، ستنتهي ولايته قريبا، والقرارات التي يناقشها اليوم، يمكن أن تؤدي جميعها إلى أكبر مأساة"، مشيرا إلى أن الحديث عن استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي قد يستلزم ردا فوريا وقاسيا من موسكو.



وأضاف فولودين: "الغرب بحاجة لإجراء حوار بين قادة الدول بشأن عدم قبول مثل هذه القرارات".

يذكر أن موضوع رفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية، بما فيها صواريخ ATACMS الأمريكية و"ستورم شادوو" البريطانية، نوقش خلال زيارة وزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع أن يناقش أيضا خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم 13 سبتمبر، ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار رسميا في أعقاب اللقاء.

وعلى خلفية التقارير الإعلامية عن احتمال اتخاذ واشنطن ولندن هذا القرار، حذرت روسيا من عواقبه، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ذلك سيعني مشاركة حلف الناتو في النزاع مع روسيا بشكل مباشر.

وأعلن بوتين عن تغيير كبير في جوهر الصراع العسكري في حال موافقتهم على الضربات.