محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة

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شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليويبة، مساء اليوم، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بحي غرب شبرا الخيمة.

وكرّم المحافظ 20 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وذلك بتوزيع أجهزة كهربائية عليهم.

وقال المحافظ إن سعادته بالغة لوجوده وسط أوائل الشهادات العامة وتكريمهم واجب علينا جميعاً، فهم امل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على رعايتهم للحفل، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم، وكذلك لجميع الأساتذة والمعلمين الاجلاء الذين ساهموا فى ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وأشرف أمين ومجاهد نصار وسمير صبحي ومصطفي النفيلي أعضاء مجلس النواب، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.