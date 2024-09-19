أغلب المناطق الإندونيسية سوف تشهد الموسم المطير اعتبارا من أكتوبر

قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية في إحاطة اليوم الخميس، إن الموسم المطير في أغلب مناطق البلاد سوف يبدأ في فترة أكتوبر إلى نوفمبر بكثافة طبيعية.

وقالت رئيسة الوكالة دويكوريتا كارناواتي، إن ذروة الموسم المطير سوف تحل في نوفمبر إلى ديسمبر في سومطرة والساحل الجنوبي لجاوة وكاليمانتان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف تشهد لامبونج وبالي والأجزاء الشمالية من جاوة وبعض أجزاء سولاوسي والأجزاء الشرقية من إندونيسيا ذروة الموسم المطير في يناير إلى فبراير.

وحذرت الوكالة الحكومات المحلية، بأن تعمل على تخفيف خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، حيث من المتوقع هطول ما يصل إلى 300 ملم إلى 500 ملم في الشهر من الأمطار خلال الموسم المطير.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق في كاليمانتان أمطارا من متوسطة إلى مرتفعة خلال الموسم.

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن ظاهرة النينا الضعيفة سوف تحدث من أكتوبر إلى ديسمبر.

وقال أدرهاسينا سوباهيلوواكان نائب رئيس قسم المناخ، إن درجات حرارة البحر الأكثر حرارة في إندونيسيا تدفع إلى حدوث الموسم المطير في العديد من المناطق بشكل مبكر.