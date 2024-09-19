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وزير الصحة اللبناني يعلن ارتفاع عدد قتلى التفجيرات الأخيرة إلى 32

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 11:23 ص

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع عدد قتلى تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية «البيجر» بعناصر حزب الله إلى 32.

وقال خلال مؤتمر صحفي، صباح الخميس، إن التفجيرات أدت إلى مقتل 32 شخصًا وإصابة الآلاف على مدار اليومين الماضيين، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة.

وأعرب عن تقدير بلاده للمبادرات التي قدمتها الدول العربية للتعامل مع المصابين، وكذلك من اللبنانيين الذي يحاولون المساعدة.

وتعهد حزب الله بالثأر من إسرائيل، التي لم تعلن مسئوليتها عن تفجيرات الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل العشرات، فضلا عن إصابة ما يقرب من 3 آلاف شخص.


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