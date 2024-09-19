«مصر أكتوبر» يواصل تنظيم معارض «أهلاً مدارس» بالإسكندرية لدعم الأسر

افتتحت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية المنفذ الخامس لمعرض «أهلاً مدارس» في حي العامرية أول، فضلا عن معرض في حي ثان المنتزة بجوار قسم شرطة المنتزة ثالث؛ بهدف توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالإضافة إلى دعم الأسر المصرية في شراء احتياجات أبنائهم الدراسية بأسعار تنافسية، مما يساعدهم على تخفيف الأعباء المالية ويضمن بداية سنة دراسية مليئة بالثقة والاستعداد.

وأوضحت أمانة مصر أكتوبر بالإسكندرية، في بيان لها، أن المعرض لا يقتصر على تخفيض الأسعار فقط، بل يعكس التزام الحزب بالتواصل مع المجتمع ودعم التعليم كركيزة أساسية للتقدم.

ويسعى الحزب من خلال هذه المبادرة إلى تمكين أولياء الأمور من توفير احتياجات أبنائهم بأسعار مخفضة، مع التركيز على تعزيز التعليم كأحد ركائز التقدم المجتمعي.

‎ويأتي هذا في إطار التزام حزب مصر أكتوبر أمانة محافظة الإسكندرية بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت توجيهات الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، وبقيادة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم والإدارة والأمين العام للحزب بالمحافظة، ومتابعة المهندس سامح الصفتي، أمين أمانة التنظيم في المحافظة و مساعد الامين العام وناجي إسماعيل بدر رئيس قطاع غرب، والمهندس محمود الصافي أمين أمانة العمل الجماهيري بالمحافظة، ومحمد ربيع رئيس قطاع المنتزة، وأحمد محمد شحاته، أمين أمانة ثان المنتزة.



