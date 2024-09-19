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بوتين يشيد بشركات صناعة السلاح إثر الزيادة الكبيرة في الإنتاج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 7:20 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن شركات صناعة الأسلحة زادت من إنتاجها العام الجاري بصورة كبيرة، أثناء حديثه في اجتماع مع لجنة الصناعة العسكرية في سان بطرسبورج اليوم الخميس.

وأضاف: "اليوم، تعمل مؤسسات صناعة الدفاع بشكل دقيق، وتفعل كل ما هو ضروري لتزويد القوات المشاركة في عملية عسكرية خاصة بالأسلحة والمعدات الحديثة والذخيرة"، حسبما ذكرت شبكة (آر تي) الإخبارية.

وتابع بوتين قائلا: "تم تسليم حوالي 140 ألف مسيرة من مختلف الأنواع إلى القوات المسلحة في عام 2023، ومن المخطط أن يزيد إنتاج المسيرات بشكل كبير، أو بشكل أدق، من المخطط زيادة الإنتاج إلى ما يقرب 10 أضعاف".

وأصبحت الطائرات المسيرة إحدى أهم الأسلحة للجانبين، حيث يستخدمانها للاستطلاع وقتال قوات المشاة والمركبات المدرعة والأهداف الاستراتيجية في المناطق الداخلية.

وفرضت الصين قيودا متزايدة على تصدير الطائرات المسيرة وأجزائها في سبتمبر الجاري، لكن حتى ذلك الوقت اعتمدت روسيا وأوكرانيا بشدة على المسيرات الصينية المعدلة جزئيا، خاصة المسيرات قصيرة المدى المستخدمة للاستطلاع.

وتركز كييف وموسكو الآن بشدة على زيادة تطوير مسيراتهما الخاصة.


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