سفير تركيا بالقاهرة: مصر بذلت جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة

قال سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو، إن تركيا تتطلع إلى أن يصل حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ١٥ مليار دولار، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر والاستثمارات المصرية في تركيا.

وأضاف خلال كلمته بلقاء نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية في نقابة الصحفيين، أن القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المهدرة هي جوهر كل الأزمات في الشرق الأوسط؛ فمصر وتركيا وجميع شعوب العالم تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، ولا يوجد طريق آخر لحل القضية الفلسطينية.

وأكد أن مصر، بعد السابع من أكتوبر بذلت جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة، وارسلت تركيا أيضًا المساعدات بالتنسيق مع مصر، متقدما لمصر بالشكر على ما قدمته من دور هام ومحوري في هذا الإطار.

وعن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا مؤخرا، قال السفير التركي، إن من نتائج الزيارة الاتفاق مع وكالة التعاون والتنسيق التركي "تيكا" التي تساهم في شتى مجالات التنمية، لافتا إلى تقارب رؤية الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث اشتركا في الاهتمام بتعزيز البنية التحتية للطرق، فعندما تولى الرئيس أردوغان منصبه عام ٢٠٠٣ اهتم بإنشاء الطرق وهو ما ركز عليه أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.