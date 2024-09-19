تكاليف مواجهة أضرار الفيضانات تعرقل خطة التقشف في التشيك

تعتزم التشيك زيادة العجز المالي المستهدف للعامين الجاري والمقبل للتعامل مع الأضرار التي أحدثتها الفيضانات المنتشرة، في ضربة جديدة لطموح الحكومة للحد من ديون الدولة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتعرضت التشيك لأسوأ فيضانات منذ عقود على مدار الأسبوع الماضي، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان الأنهار .

ولم تقدم الحكومة بعد تقديرا دقيقا لإجمالي الأضرار، لكن وزير المالية زبينيك ستانيورا ذكر أن التكاليف سيتم توزيعها على ميزانية الدولة والبلديات وشركات التأمين ومساعدات الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بيانات صدرت مؤخرا عن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، بأن جمهورية التشيك شهدت سقوط 2ر136 لترا من المياه لكل متر مربع، في المتوسط، منذ يوم الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين، بحسب ما أورده راديو براغ التشيكي، اليوم الخميس.

وفي بوهيميا بلغ متوسط هطول الأمطار 8ر112 لترا، بينما بلغ في مورافيا 4ر183 لترا لكل متر مربع.

وتم تسجيل أعلى إجمالي لهطول الأمطار، في محطة قياس ريفز في جبال جيسينيكي، بواقع 7ر516 لترا من المياه لكل متر مربع.