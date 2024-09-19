هطول أمطار غزيرة على مقاطعة خنان بوسط الصين بسبب إعصار بيبينكا

تشهد أجزاء واسعة من مقاطعة خنان بوسط الصين، هطول أمطار غزيرة منذ أمس الأول الثلاثاء، بسبب نظام السحابة المحيطية ونواة إعصار بيبينكا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس.

وشهدت مدن تشوكو وكايفنج وبويانج وغيرها في أنحاء المقاطعة، هطول أمطار غزيرة منذ الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، بينما عانت مدينة شانجتشيو من عواصف مطيرة تراوحت شدتها بين قوية وعاتية.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية في المقاطعة، بأن هناك 157 محطة لرصد الأرصاد الجوية في 12 منطقة على مستوى المحافظات، سجلت هطول أمطار تجاوز منسوبها 100 ملليمترا خلال هذه الفترة، بينما أبلغت 49 محطة في أربع مناطق على مستوى المحافظات عن هطول أمطار تجاوز منسوبها 250 ملليمترا.

وتُفَعِّل مقاطعة خنان في الوقت الحالي استجابة طارئة من المستوى الثالث لكوارث الأرصاد الجوية الرئيسية (التي تشمل هطول الأمطار الغزيرة).

جدير بالذكر أن "بيبينكا"، وهو الإعصار رقم 13 هذا العام، وصل إلى اليابسة في شنغهاي عند حوالي الساعة 0730 من صباح الاثنين الماضي.