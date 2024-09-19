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الأمم المتحدة تضيف مغذيات دقيقة إلى لقاحات شلل الأطفال في غزة

وكالات
نشر في: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 19 سبتمبر 2024 - 10:52 م

قال مسئول كبير في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الجولة الثانية من حملة التطعيم لحماية 640 ألف طفل في قطاع غزة ضد شلل الأطفال، ستوفر أيضاً مغذيات دقيقة تشمل الفيتامينات والمعادن الأساسية فضلاً عن إجراء فحص غذائي.

وقال نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في المنظمة، تيد شيبان، الخميس، إن المناقشات جارية أيضاً بشأن جدوى إضافة المزيد من التطعيمات إلى الحملة، بما في ذلك التطعيم ضد الحصبة، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف للصحفيين: "هناك أكثر من 44 ألف طفل ولدوا، العام الماضي، ولم يتلقوا التطعيمات الأساسية الخاصة بهم".

وتابع شايبان، بعد زيارة غزة والضفة الغربية وإسرائيل: "بنفس الطريقة التي تمكنا بها من الوصول إلى جميع الأطفال بلقاحات شلل الأطفال، نحتاج إلى التحرك واستخدام نفس الطريقة للوصول إلى الأطفال بلقاحاتهم الأساسية، مع بعض التدخلات الغذائية والنظافة الضرورية لإنقاذ حياتهم".

وذكر أن "هذه التدخلات بمثابة منقذ للحياة، وأظهرت الأطراف أنها قادرة على التعاون عندما يكون ذلك ضرورياً، ويجب أن يحدث ذلك مرة أخرى".

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