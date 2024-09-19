حماس: تكثيف اقتحامات الأقصى يستهدف بسط السيطرة وتهويد الحرم

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن تكثيف اقتحامات عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى يستهدف خلق واقع جديد وبسط السيطرة على الحرم وتهويده.

وأضافت الحركة: "ندعو شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الخميس، حصار بلدة قباطية جنوب جنين، مخلفة حتى اللحظة 3 شهداء، وست إصابات، وحصار طلبة في مدرستين، وسط تدمير واسع للبنية التحتية.

كما استشهد ثلاثة شبان بالرصاص الحي، وأُصيب ستة آخرون، بينهم اثنان بعملية دعس من جيب احتلالي، أثناء عملية الاقتحام.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) هاجم مستوطنون، ظهر اليوم الخميس، مركبات المواطنين قرب قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين هاجموا المركبات، ورشقوها بالحجارة على الطريق القريبة من مستعمرة "يتسهار"، المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس.