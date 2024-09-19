جوارديولا: لا أشعر بالندم استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى من إنتر 

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قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه لا يشعر بالندم بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميلان في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2024-2025.

أضاف جوارديولا في تصريحات لموقع ناديه:" بالطبع نفضل الفوز ولكنني لا أشعر بالندم، سعيد للغاية بما قدمه اللاعبين اليوم أمام إنتر لأننا واجهنا فريق صعب يمتلك لاعبين أقوياء بدنيًا في جميع المراكز".

أكمل:" لعبنا أفضل بكثير من مباراة النهائي أمامهم منذ عامين، كنا نفضل أن نفوز ولكن ما زال أمامنا سبع مباريات وسنرى ماذا سيحدث".

واصل:" معجب بالفرق التي تدافع بشكل جيد ونحن نقوم بذلك أيضا، استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى".

أتم:" لا يزال الطريق طويلا لسنوات عديدة لم أتحدث عن الألقاب على الإطلاق، حيث في دوري أبطال أوروبا تكون المشاعر مختلفة تماما".