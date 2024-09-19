جوارديولا: لا أشعر بالندم استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى من إنتر 

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إنه لا يشعر بالندم بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميلان في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لموسم 2024-2025.
أضاف جوارديولا في تصريحات لموقع ناديه:" بالطبع نفضل الفوز ولكنني لا أشعر بالندم، سعيد للغاية بما قدمه اللاعبين اليوم أمام إنتر لأننا واجهنا فريق صعب يمتلك لاعبين أقوياء بدنيًا في جميع المراكز".
أكمل:" لعبنا أفضل بكثير من مباراة النهائي أمامهم منذ عامين، كنا نفضل أن نفوز ولكن ما زال أمامنا سبع مباريات وسنرى ماذا سيحدث".
واصل:" معجب بالفرق التي تدافع بشكل جيد ونحن نقوم بذلك أيضا، استقبلنا فرصة واحدة فقط على المرمى".
أتم:" لا يزال الطريق طويلا لسنوات عديدة لم أتحدث عن الألقاب على الإطلاق، حيث في دوري أبطال أوروبا تكون المشاعر مختلفة تماما".