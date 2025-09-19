سلوت: أداء صلاح أمام أتلتيكو مدريد كان ممتعا

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، مثمناً إسهاماته المستمرة مع الفريق، خاصة في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح الريدز لتحقيق فوز ثمين على الفريق الإسباني بنتيجة (3-2)، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر في مواجهة وصفها المدرب بأنها واحدة من أبرز مباريات الدولي المصري في الفترة الأخيرة.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد: «بالنسبة لي، عندما تكون لاعباً عظيماً فإنك تظل قادراً على تقديم الإضافة للفريق حتى في الأيام التي لا تكون فيها في أفضل حالاتك».

أضاف:« ليس الكثير من اللاعبين يمكنهم المساهمة بالأهداف أو التمريرات الحاسمة عندما لا يؤدون بأفضل صورة، وهذا ما يميز محمد صلاح، خاصة كجناح، من الصعب أن يحافظ دائماً على المستوى الذي ظهر به أمام أتلتيكو، لكنه يواصل التسجيل وصناعة الأهداف، ولهذا يحظى بتقدير واحترام كبيرين».

تابع: «العديد من اللاعبين يتألقون فقط عندما يكون الفريق في كامل مستواه، لكن قلة منهم من يستطيع التسجيل أو صناعة الأهداف حتى في الأوقات الصعبة».

أتم:«بالنسبة لي، أفضل أن أراه كما كان ضد أتلتيكو، فقد كان أداءً ممتعاً، أمام نيوكاسل لم يشارك كثيراً بالكرة، وكانت مباراة صعبة، لكن ضد أتلتيكو كان حقاً من دواعي السرور مشاهدته».